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PFDK'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı. Lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken Fenerbahçe Mersin'de Hatayspor'un rakibi oldu. TFF, sona eren haftanın ardından PFDK kararlarını duyurdu. Buna göre 3 büyük kulübe de ceza yağdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:44 Güncelleme 05 Mart 2024, 15:44
PFDK’dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) almış olduğu kararları açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'ne çeşitli sebeplerden dolayı ceza verildi.

Alınan kararlar şu şekilde:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.02.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ–FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 195.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ–FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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