Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için devler yarışta! İlk teklif geldi





DERBİDE İZLEDİLER



Siyah-beyazlı takımın genç yıldızı için derbide adeta scout akını oldu.



18 yaşındaki futbolcuyu İngiltere Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig, İtalya'dan ise son olarak Juventus ile birlikte Napoli gözlemcileri takip etti.