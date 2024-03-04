TFF Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini duyurdu!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan mücadele iptal edilmişti. TFF, iki devin Süper Kupa için 7 Nisan'da Şanlıurfa'da karşılaşacağını duyurdu. Maçın saatinde ise değişikliğe gidildi.

Al Rayyan Stadı'nda oynanması planlanan maç iptal edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının başlama saatinin değiştiğini duyurdu.

Buna göre 21.00'de başlaması planlanan maç 21.30'da oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 7 Nisan'da kozlarını Şanlıurfa Stadı'nda paylaşacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir"