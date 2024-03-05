Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic bu sezon 22 kez gol fırsatı yarattı. Tadic'in takipçisi olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ise 16 gol fırsatı yarattı. Son 5 sezon baz alındığında da Tadic en fazla gol fırsatı yaratan oyuncu oldu.