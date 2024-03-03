ÖZEL | Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin ’yabancı hakem’ talebine yanıt!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı camia Cenk Tosun'un penaltı pozisyonu ve Omar Colley'e verilen kırmızı kart konusunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı camia Cenk Tosun'un penaltı pozisyonu ve Omar Colley'e verilen kırmızı kart konusunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından Okan Buruk'a, derbideki hakem performansını ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yaptığı yabancı hakem isteğine yaklaşımının ne olduğunu sordu.
İşte Buruk'un verdiği o yanıt;
"NEYE İTİRAZ ETTİLER BİLMİYORUM"
Beşiktaş camiası hakemin hangi kararına tepki gösterdi bilmiyorum. Bana göre tartışılacak bir pozisyon yoktu oyun içerisinde.
"YABANCI HAKEM OLURSA..."
Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebi olduğunu biliyoruz. Bunu sözlü mü yaptılar yazılı mı orasını bilmiyorum. Yabancı hakem kararını federasyon verir. Biz maçı kim yönetirse yönetsin yanında olacağız ve çıkıp oynayacağız.