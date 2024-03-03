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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, 28. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo mavililerde Alanya maçı kafilesi de açıklanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve kolunda kırık oluşan Onuachu kadroda yer almadı. İşte kafilede yer alan isimler...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 15:23 Güncelleme 03 Mart 2024, 15:23
Trabzonspor’un Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, 28. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bordo mavililerde Alanya maçı kafilesi de açıklanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve kolunda kırık oluşan Onuachu kadroda yer almadı.

Başakşehir maçında sakatlanan Onuachu'nun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Başakşehir maçında sakatlanan Onuachu'nun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte kafilede yer alan isimler;

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Filip Benkovic
5. Rayyan Baniya
6. Stefano Denswil
7. Mehmet Can Aydın
8. Thomas Meunier
9. Eren Elmalı
10. Arif Boşluk
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Kerem Şen
14. Umut Güneş
15. Enis Bardhi
16. Göktan Gürpüz
17. Taxiarchis Fountas
18. Nicolas Pepe
19. Edin Vişça
20. Mahmoud Trezeguet
21. Enis Destan
22. Umut Bozok

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