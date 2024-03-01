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TFF'den yeni VAR kararı! Destekleyici geliyor

TFF, Süper Lig'de 28. haftadan itibaren VAR SUPPORT uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır." denildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:02 Güncelleme 01 Mart 2024, 17:09
TFF’den yeni VAR kararı! Destekleyici geliyor

TFF, Süper Lig'de 28. haftadan itibaren VAR SUPPORT uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır." denildi.

TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarını yayınlamaya başladı.TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarını yayınlamaya başladı.

TFF'denn yapılan açıklama şöyle;

Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.

VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.

VAR Support Sistemi'nin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:

28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıca VAR Support Sistemi'nin uygulanacağı diğer maçlar:

- Turkcell Süper Kupa maçı

- Ziraat Türkiye Kupası Final maçı"

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