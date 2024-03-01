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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Fred ve Becao'nun kadroda olup olmayacağı merak konusuydu. Kanarya'nın kamp kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:33 Güncelleme 01 Mart 2024, 17:33
Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlığını atlatan Fred kafilede yer aldı.



İşte sarı lacivertlilerin Hatayspor maçı kadrosu;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun.

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