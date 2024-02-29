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Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamayla Portekizli hocayla yolları ayırdığını resmen duyurdu.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 15:42 Güncelleme 29 Şubat 2024, 15:42
Pendikspor’da Ivo Vieira dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamayla Portekizli hocayla yolları ayırdığını resmen duyurdu.

PENDİKSPOR, IVO VIEIRA İLE YOLLARI AYIRDI

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ivo Pereira yönetiminde 21 maça çıktıIvo Pereira yönetiminde 21 maça çıktı

PEREIRA'NIN KARNESİ

Pendikspor, Ivo Pereira yönetiminde 21 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

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