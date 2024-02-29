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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş derbi maçında Halil Umut Meler'in atanması üzerine açıklama yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 18:15 Güncelleme 29 Şubat 2024, 18:22
Beşiktaş’tan Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray derbisini yönetecek hakem Halil Umut Meler ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılarlardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecekBeşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

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