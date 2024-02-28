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Trabzonspor'dan VAR sistemi tepkisi: Dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracağız

Trabzonspor, VAR sisteminin çalışma düzeni üzerine tepkili açıklama yayınladı. Bordo mavili ekip, '' Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için ‘kılı kırk yarıp’ adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.'' açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 00:13 Güncelleme 29 Şubat 2024, 00:13
Trabzonspor’dan VAR sistemi tepkisi: Dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracağız

Trabzonspor, hakem yönetimleri ve VAR kayıtları hakkında açıklama yayınladı.

Süper Ligde 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandıSüper Ligde 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı
Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için 'kılı kırk yarıp' adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.

Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek.

Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır… Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi yine ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur.

Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları…

Sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç.

Bugün stada gelen-gelemeyen tüm Bordo-Mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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