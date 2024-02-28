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Terim'in Panathinaikos'u zirve yarışını bırakmıyor! Bakasetas sahne aldı

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, sahasında Aris'i ağırladı. Maçı 2-0 kazanan Panathinaikos, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 00:40 Güncelleme 29 Şubat 2024, 00:40
Terim’in Panathinaikos’u zirve yarışını bırakmıyor! Bakasetas sahne aldı

Yunanistan Süper Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde Panathinaikos ile Aris karşılaştı.

Mücadele 2-0 Panathinaikos lehine sona erdi. Goller; 3. dakikada Anastasios Bakasetas ve 52. dakikada Fotis Ioannidis'den geldi.

Panathinaikos 2 maç sonra kazandıPanathinaikos 2 maç sonra kazandı

2 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bununla birlikte Panathinaikos, ligde 2 maç aranın ardından kazandı. Önceki 2 maçında berabere kalan Fatih Terim'in ekibi 55 puanla 3. sırada yer aldı. Aris ise 41 puanla 5. sırada kaldı.

Panathinaikos normal sezonun son maçında OFI Crete'ye konuk olacak. Normal sezonun bitimiyle beraber ilk 6 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için play-off oynayacak.

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