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Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmalarındaki penaltı pozisyonlarındaki diyaloglar merak ediliyordu. İşte bu pozisyonlarda hakemler arasında geçen o konuşmalar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 19:34 Güncelleme 27 Şubat 2024, 20:09
Süper Lig’de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki konuşmalar yayımlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı geçen hafta hayata geçirmişti.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli.


Bu kapsamda TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI ÇOK TARTIŞILDI

Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikalarında sarı lacivertli ekip penaltı kazanmıştı. Pozisyon uzun süre tartışılmıştı.


TETE'NİN POZİSYONU DA ÇOK KONUŞULDU

Dün akşam oynanan Galatasaray-Antlayaspor maçında da Tete'ye yapılan müdahale sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen uzun süre VAR ile konuşmuştu. Ardından VAR'a giden Bitigen penaltı noktasını göstermişti.

İşte bu pozisyonlarda hakemler arasında geçen o konuşmalar...

Fenerbahçe-Kasımpaşa maç anında tartışılan pozisyonFenerbahçe-Kasımpaşa maç anında tartışılan pozisyon

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU

Hakem: Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyretteceğim.

Arkada hücum oyuncusu var.

Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

Hakem: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

VAR: Hayır, direkt eline geliyor.

Hakem: Kararım penaltı, kart yok.

Galatasaray-Antalyaspor maçında verilen penaltı anıGalatasaray-Antalyaspor maçında verilen penaltı anı

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU

VAR: Önce yavaş sonra normal hızda oynatacağım.

Hakem: "Topa ilk kırmızılı oyuncu vuruyor."

VAR: Aynen. İlk kırmızılı oyuncu vuruyor.

Hakem: Tamam. Tekrar yakından oynatır mısın? Yavaş, emin olmam lazım.

Hakem: Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim. Kararım, penaltı."

Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Sahada hakem yoktuSpor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! Sahada hakem yoktu
Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Sahada hakem yoktu"

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