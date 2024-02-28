Trabzonspor’dan Başakşehir maçı öncesi ’Endişeliyiz’ paylaşımı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor.

Bordo-mavililer, müsabaka öncesi sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

Fırtına'dan yapılan paylaşımda, "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.

ENDİŞELİYİZ!



Takımımızın bu sezon ki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz! pic.twitter.com/q7j3Hhweea — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 28, 2024

Videoda yer alan açıklamalar şu şekilde;

"Müsabakaya etki etmesi muhtemel kirli eller dolayısıyla endişeliyiz. Sevincimizin bir kez daha kursağımızda kalma ihtimali sebebiyle endişeliyiz. Daha önce defalarca yaşanan hakem hataları nedeniyle endişeliyiz. Alın terimizin çalınması sebebiyle endişeliyiz. VAR'ın yok olması sebebiyle endişeliyiz. VAR odasıyla da mücadele edecek olmamızdan dolayı endişeliyiz. Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz."

AVCI İLK PEŞİNDE



Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı.

Avcı'nın hedefi, Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı da kazanmak.

YARI FİNALDE EŞLEŞME BELLİ!



Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Bu turda ise Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, rövanşlı olarak oynanacak.