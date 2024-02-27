Mostafa Mohamed’den Galatasaray itirafı: Saint-Etienne yerine tercih ettim

2022'den bu yana Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Mısırlı santrfor, Galatasaray'a transfer olma süreciyle ilgili bir de itirafta bulundu.

Mostafa Mohamed geçen sezon Galatasaray'dan ayrılmıştı

MOSTAFA MOHAMED: SAINT-ETTIENNE DAHA FAZLA PARA VERDİ

Mostafa Mohamed yaptığı açıklamada, "Mısır'dan ayrıldıktan sonrası biraz zordu. Açıkçası kolay olmadı. Galatasaray'a gittiğimde ülkeden ayrılıp profesyonel oldum açıkçası benim için zor oldu. O dönemde Galatasaray ve Saint-Etienne benimle aynı anda görüşüyorlardı. Saint-Etienne'e gidebilirdim, daha büyük bir fırsat ve daha büyük bir meblağ sundular. Ancak Galatasaray, Zamalek'le anlaştı. Yine de Galatasaray deneyimi benim için olumlu geçti." ifadelerini kulandı.

"BURAYA HEMEN ALIŞTIM"

Nantes'ta mutlu olduğunu belirten Mohamed, "Nantes kulübü ve orada çalışan insanlar en iyilerden. Buraya hemen alıştım ve kendimi rahat hissettim. Dil farkı ve yeni bir ülke nedeniyle farklı bir duygu. Profesyonel kariyerimde ikinci yılımdı ve yine yeni bir ülkeye gitmem gerekiyordu, bu durum biraz zorladı ancak yavaş yavaş her şey daha basit ve daha keyifli hale geldi." dedi.