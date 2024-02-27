SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı: Saint-Etienne yerine tercih ettim

Mostafa Mohamed, eski takımı Galatasaray'a transfer sürecini anlattı. Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Saint-Etienne'den daha cazip bir teklif aldığını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 18:46 Güncelleme 27 Şubat 2024, 18:46
Mostafa Mohamed’den Galatasaray itirafı: Saint-Etienne yerine tercih ettim

2022'den bu yana Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Mısırlı santrfor, Galatasaray'a transfer olma süreciyle ilgili bir de itirafta bulundu.

Mostafa Mohamed geçen sezon Galatasaray'dan ayrılmıştıMostafa Mohamed geçen sezon Galatasaray'dan ayrılmıştı

MOSTAFA MOHAMED: SAINT-ETTIENNE DAHA FAZLA PARA VERDİ

Mostafa Mohamed yaptığı açıklamada, "Mısır'dan ayrıldıktan sonrası biraz zordu. Açıkçası kolay olmadı. Galatasaray'a gittiğimde ülkeden ayrılıp profesyonel oldum açıkçası benim için zor oldu. O dönemde Galatasaray ve Saint-Etienne benimle aynı anda görüşüyorlardı. Saint-Etienne'e gidebilirdim, daha büyük bir fırsat ve daha büyük bir meblağ sundular. Ancak Galatasaray, Zamalek'le anlaştı. Yine de Galatasaray deneyimi benim için olumlu geçti." ifadelerini kulandı.

Galatasaraya Beşiktaş derbisi öncesi 3 müjde!Galatasaraya Beşiktaş derbisi öncesi 3 müjde!
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi 3 müjde!

"BURAYA HEMEN ALIŞTIM"

Nantes'ta mutlu olduğunu belirten Mohamed, "Nantes kulübü ve orada çalışan insanlar en iyilerden. Buraya hemen alıştım ve kendimi rahat hissettim. Dil farkı ve yeni bir ülke nedeniyle farklı bir duygu. Profesyonel kariyerimde ikinci yılımdı ve yine yeni bir ülkeye gitmem gerekiyordu, bu durum biraz zorladı ancak yavaş yavaş her şey daha basit ve daha keyifli hale geldi." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...
Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar
Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Yerine kim geçecek? Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?
Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paraları bakın nasıl aklıyorlar!
Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
SON DAKİKA