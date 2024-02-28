Abdullah Avcı’dan Paul Onuachu açıklaması: Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Başakşehir'i Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

90 dakikayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Tur atladığımız için mutluyuz. Beni ve ekibi, taraftarı ve oyuncularımızı mutlu eden şey Beşiktaş maçından bu yana gelişen oyunumuz. İlk yarı 15 tane şu attık. Girdiğimiz net pozisyonlar var. Oyundan kopmadan devam etmek gerekiyor. Topa sahip olduğumuz sürece onların bize olan baskısı düşecekti. Doğru zamanda gol geldi. Rakibe çok fazla bir şey vermedik. Doğru savunma, doğru hücum ve karşılığında turu aldık. Daha önce de söylemiştim, Trabzonspor büyüklüğünü bu kupalara ambargo koyarak almıştır. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Trabzonspor inadıyla hiçbir zaman vazgeçmez. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başakşehir organize bir takım, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

Takımın oyunuyla ilgiliyse Avcı şunları söyledi, "Taraftara teşekkür ediyorum buraya gelenlere. Onlar bizimle olduğunda biz hep bir fazla oluyoruz. Bu işin tek bir yönü yok. Oyunun iki yönünü de oynamak istiyoruz. Takım savunması olmadan hücumda organize olamıyorsun. Bazı mevkilerde sıkıntımız var. Oyuncular fedakarlık yaparak yardımcı olmaya çalışıyor. Mutluyuz."

Onuachu maçta sakatlanıp yerine Enis Destan'a bırakmıştı

PAUL ONUACHU AÇIKLAMASI

Abdullah Avcı, maçta sakatlanan Umut Güneş ve Paul Onuachu'nun durumuyla ilgili, "Umut Güneş çok önemli bir mesafe kaydedeiyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top gelmişti, tomogrofi çekilmeye gitti. Onuachu'nun kasığında bir durum var. Yarın MR'ı çekilecek. Sağlık ekibi daha detaylı bilgilendirecektir."

"İSTEDİĞİMİZ OYUNCU PROFİLLERİNİ SÖYLEDİK"

Transfer çalışmalarına değinen Avcı sözlerini şöyle tamamladı, "Trabzonspor'un anayasası olması lazım bu konuyla ilgili. Oyun felsefesinin değişmemesi gerekiyor. Biz bu felsefeyi oluşturmak istiyoruz. Ekipler var. İstediğimiz oyuncu profillerini söyledik. Mevkisel olarak verdik. Umarım 2 seneki organizasyonu oluşturabilirz"

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