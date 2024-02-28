Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kartal yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti.
Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kartal yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti.