Beşiktaş ZTK'da Konyaspor'u saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kartal yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti.