PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Beşiktaş ZTK'da Konyaspor'u saf dışı bıraktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kartal yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 22:14 Güncelleme 28 Şubat 2024, 22:17
Beşiktaş ZTK’da Konyaspor’u saf dışı bıraktı! 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Fernando Santosun derbi karnesi umut veriyor!
Fernando Santos'un derbi karnesi umut veriyor!

Beşiktaş ZTK’da Konyaspor’u saf dışı bıraktı! 2

Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kartal yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

▶️Trabzonspor 1-0 RAMS Başakşehir (MAÇ ÖZETİ) ⚽️

Beşiktaş ZTK’da Konyaspor’u saf dışı bıraktı! 3

Beşiktaş'ın gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti.

▶️ Beşiktaş 2-0 Konyaspor ⚽️ Gol: Cenk Tosun 🏆

SON DAKİKA