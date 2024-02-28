Fenerbahçe’den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusu: Sınırı aştı

Fenerbahçe, kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'DAN VİDEOLU YANIT

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ya yanıt verdi.

"Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." açıklamasıyla yapılan paylaşım şöyle:

"Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." pic.twitter.com/zcY7U93UF4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 28, 2024

FENERBAHÇE'DEN DURSUN ÖZBEK'E SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."