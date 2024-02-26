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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası açıklama: Tarihe geçecek bir tiyatro

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin kulübün resmi hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; "Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı." denildi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 22:54 Güncelleme 26 Şubat 2024, 22:54
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı sonrası açıklama: Tarihe geçecek bir tiyatro

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin kulübün resmi hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; "Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı." denildi.

Fenerbahçe X hesabından yapılan paylaşım:

"Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!"

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