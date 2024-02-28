Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri dönemden önceki sezon sarı-kırmızılı takımın ligde istenen başarıyı sağlayamadığını aktaran başkan Dursun Özbek, "Devraldıktan sonra birinci sene şampiyon olduk. Başarılıysanız yanınızda sponsor desteği büyüyor. Geçtiğimiz seneki rakamlar ile bu seneki sponsorluk rakamları birbirinden çok farklı. Geçtiğimiz sene kimse, rakiplerimiz ve camiamız bu başarıyı beklemiyorlardı. Galatasaray son derece başarılı oldu ve şampiyon oldu. Şampiyonlukla beraber gelirlerimiz tarihteki en üst seviyeye ulaştı. 50 milyon Euro hedefimiz buna çok yaklaşık. Bunu da geçtiğimiz ifade ediliyor" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , "Rakip takımın bu söylemlerini yakıştıran takımın bir proje olduğu, başkanının proje olduğunu ifade etmiştim. Halen de ısrarcıyım. Devam ediyorlar. Cinayet mahaline evvela katil gelir bunu yorumlamamız gerek. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama baktığınız zaman Google'a ananas, şike, halı sahada dostluk maçı yazın bakın kim çıkıyor karşınıza. Bunları sanki biz söylemişiz gibi. Bir abi tavsiyesi onlara: Boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" dedi.

"500 MİLYON EURO İLE BAŞLAYAN NAKLEN YAYIN BUGÜN 80 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE İNDİ"

Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilk 3 sene ödemesiz geçtiğini aktaran Özbek, "2022 haziran ayından itibaren, geçmişten gelen faiz ve ana para ödemeleri ödenmeye başlandı. Gelirleriniz bloke ediliyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün bütün faaliyetlerini birçok branşı finanse edebilmek için hazırladığı bütçenin iki mislini ortaya koyması lazım. Geliriniz kulübü yönetmek için iki misli olması gerekiyor. Yarısı Bankalar Birliği'ne gittiğine göre diğer yarısıyla kulübü yönetmek zorundasınız. Bunu bilmeleri gerekiyor. Bankalar Birliği yüzde 50'sini alıyor. Daha önceki ve sonraki, borçlarınız vergilerinizi mahsus alıyor. Biz buna mecburduk. Naklen yayın gelirleri maalesef çok alt seviyede kaldı. 500 milyon Euro ile başlayan naklen yayın bugün 80 milyon Dolar seviyesine indi. Yeni yayın ihalesine gidiyoruz, orada da rakamlar çok yüksek değil. Faaliyet dışındaki gelirlere ihtiyacınız var. Başarılı olmak zorundasınız. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. İhtiyacınız iki misliyle yönetmek zorundasınız. Faaliyet dışı anlaşmalara yöneliyorsunuz. Galatasaray bu konuda başarılar elde etmiştir. Gelecekteki yönetimlere fayda sağlayacak projelerle ilgili yakında da bunları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN BU HEDEFLERE BİZİ GÖTÜRECEĞİ KANISINDA DEĞİLİZ"

Türk futbolunun başarılı olması için yeni bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Biz yeni seçilmiş bir federasyonun destelenmesi gerektiğini ifade ettik. Öyle bir dönemde kullandım ki bu ifadeyi federasyon yapmış olduğu uygulamalar neticesinde Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin çoğunluğu tarafından artık devam etmemesi gerektiği düşünüldüğü dönemde şans verilmesi gerektiğini düşünüp arkasında durduk. Gelişmeler olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bize göre bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kararına ulaştık. Türk futbolunun başarılı olmasını istiyoruz çünkü hedeflerimiz var. Galatasaray'ın ve rakiplerin olduğu gibi Türk futbolunun da hedefleri vardır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu hedeflere bizi götüreceği kanısında değiliz. Yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme ve yeniden yapılanma. Türk sporuna daha kıymetli hizmet verecek yönetimin gelmesi. Bunun da arkasındayız."

"VAR'I YÖNETEN KİŞİLER KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR"

VAR ile ilgili tartışmaları engellemek gerektiğini aktaran Dursun Özbek, "Gerçekten VAR sisteminin gelmesiyle beraber bazı tartışmaları bitirmesi hedefleniyordu. Bunda büyük ölçüde muvaffak olmuş mudur ? Olmuştur. Bazı uygulamalar, VAR'ı yöneten kişiler konusunda soru işaretleri var. Hiçbir maç yok ki büyük takımların maçlarından bahsetmiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde VAR'ın faydasını da ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Ne uygulamadan ne hakem tayininden memnun değil. Tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek gerek" şeklinde konuştu.