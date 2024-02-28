Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşılaştı.Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yükseldi.Trabzonspor'un golü Edin Visca'dan geldi. Fırtına yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının galibiyle karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşılaştı.
Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yükseldi.
Trabzonspor'un golü Edin Visca'dan geldi. Fırtına yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının galibiyle karşılaşacak.