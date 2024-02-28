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Trabzonspor ZTK'da Başakşehir'i eledi! Fırtına yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşılaştı.Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yükseldi.Trabzonspor'un golü Edin Visca'dan geldi. Fırtına yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının galibiyle karşılaşacak.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 19:09 Güncelleme 28 Şubat 2024, 19:31
Trabzonspor ZTK’da Başakşehir’i eledi! Fırtına yarı finalde 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile karşılaştı.

▶️ Trabzonspor 1-0 RAMS Başakşehir ⚽️ Gol: Edin Višća 🏆

Trabzonspor ZTK’da Başakşehir’i eledi! Fırtına yarı finalde 2

Bordo mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yükseldi.

Trabzonspor ZTK’da Başakşehir’i eledi! Fırtına yarı finalde 3

Trabzonspor'un golü Edin Visca'dan geldi. Fırtına yarı finalde Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının galibiyle karşılaşacak.

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