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Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final heyecanı! İşte maç programı

Turkuvaz Medya tarafından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak. İşte kupada maç programı...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 11:37 Güncelleme 27 Şubat 2024, 11:48
Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final heyecanı! İşte maç programı

Turkuvaz Medya tarafından futbolseverlerle buluşturulan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

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Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

TEK ELEME USULÜ
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.



ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
Bugün:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (atv)

28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (A Spor)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (A Spor)

29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (atv)

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