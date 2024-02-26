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Sergen Yalçın'dan VAR isyanı: Masa başında yapmayın bunları

Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR'a ve hakemlere isyan etti. Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları.'' diye konuştu.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 22:58 Güncelleme 26 Şubat 2024, 22:58
Sergen Yalçın’dan VAR isyanı: Masa başında yapmayın bunları

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi.

''MASA BAŞINDA YAPMAYIN BUNLARI''

"Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor."

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