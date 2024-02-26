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Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Icardi cezayı öğrendiğinde ne dedi?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ise gündemi belirledi. Editörümüz Görkem Ağgündüz Arjantinli yıldızın cezayı öğrendiğindeki tepkisinin ne olduğunu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, sordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 23:28 Güncelleme 27 Şubat 2024, 00:04
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Icardi cezayı öğrendiğinde ne dedi?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ise gündemi belirledi. Editörümüz Görkem Ağgündüz Arjantinli yıldızın cezayı öğrendiğindeki tepkisinin ne olduğunu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, sordu.

Icardi Antalyaspor maçını tribünden takip ettiIcardi Antalyaspor maçını tribünden takip etti

İşte Okan Buruk'un o sözleri:

''ICARDI'NİN HATIRLADIĞI BİR ŞEY YOK''

"Montaj görüntüleri çıktı. Icardi'nin net olarak hatırladığı bir şey yok. Net olarak söylemek gerekirse Icardi'nin bugüne kadar yaşadığı şeylerde bu tür şeyler yaptığı yok. Bugün oynamaması onun için de sürpriz oldu. Dün direkt Icardi'li oyuna çalıştık. Bugün zorlandık."

Icardi cezayı öğrendiğinde ne dedi?

Maç sonunda Okan Buruk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

''SPARTA PRAG MAÇI BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ''

Okan Buruk, Sparta Prag mağlubiyetinin takıma olumsuz etki ettiğini söyledi. 50 yaşındaki çalıştırıcı galibiyet hakkında, "Antalya takımının ne kadar iyi oynadığını maç öncesi söylemiştim. Ofansif anlamda çok etkililer. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Kendi sahamızdaki başlangıcımız tam istediğimiz gibi değildi. 2-0'a getirsek farklı olabilirdik. İkinci yarı yine penaltıyla maçı bitirebilirdik. Son 2 maçtaki eksiklerimiz çok top kaptırmamız... Bugünkü en büyük sıkıntımız yaptığımız top kayıpları. Kazanmak çok önemliydi. Liderliği tekrar geri aldık. 3 gün sonra kupa maçı var. Sonra Beşiktaş maçı var. İyi değerlendirmek istiyoruz."

''HER ZAMAN GALATASARAY'IN SON DÜZLÜKTEKİ PERFORMANSINI BİLİYORUZ''

Galatasaray bu sezon iç sahadaki tüm maçlarını kazandı. Bu durumu değerlendiren Buruk, "İç sahada performansımız çok iyi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarını koyduğumuzda galibiyet yüzdemiz yüksek. İç sahada taraftarımızla çok güçlü oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile olan çekişmemiz çok yoğun geçiyor. Her zaman Galatasaray'ın son düzlükteki performansını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DERRCIK KOHN'E ÖVGÜ

Okan Buruk, devre arası takıma katılan Derrick Köhn'ün performansını övdü.

"Orijinal bir sol bek... Angelino'dan hayal ettiğimiz buydu. Bekleri yüksek oynayan bir takımız. Derrick'te de bunu görüyoruz. Çok çabuk adapte oldu. Bu oyun da ona uyuyor. 2 maçtır çok iyi oynuyor. Keşke Avrupa'ya da yetiştirebilseydik. Sparta Prag maçında kulübeden oyuncu getirememiştik, bugün kulübeyi de kullanabildik."

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GALATASARAY HABERLERİ | Tahkim Kurulu Icardi'nin cezasını onayladı!

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