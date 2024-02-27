İsmail Kartal'dan rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Geçen sezon mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, zafere uzanarak adını yarı finale yazdırmak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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ROTASYON YAPACAK



Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çeyrek final mücadelesinde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Sıkışık bir fikstüre girecek sarı-lacivertlilerde, daha az şans bulan isimler görev yapacak.