İsmail Kartal'dan rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı son dakika golüyle deviren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.
Geçen sezon mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, zafere uzanarak adını yarı finale yazdırmak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.
ROTASYON YAPACAK
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çeyrek final mücadelesinde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Sıkışık bir fikstüre girecek sarı-lacivertlilerde, daha az şans bulan isimler görev yapacak.