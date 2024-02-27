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İsmail Kartal'dan rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda kupada zafere ulaşmak istiyor. Ancak İsmail Kartal, hafta sonu oynanacak Hatayspor maçını da düşünerek rotasyona gidecek. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 10:02 Güncelleme 27 Şubat 2024, 10:02
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i 1

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı son dakika golüyle deviren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.

İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i 2

Geçen sezon mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, zafere uzanarak adını yarı finale yazdırmak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i 3

ROTASYON YAPACAK

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çeyrek final mücadelesinde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Sıkışık bir fikstüre girecek sarı-lacivertlilerde, daha az şans bulan isimler görev yapacak.

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