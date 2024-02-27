Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Sahada hakem yoktu"

1 ERMAN TOROĞLU – FUTBOL DEĞİL ORTA OYUNU Sahada sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor.

Türkiye'de öyle bir futbol iklimi var ki, bir sıcak oluyor, ertesi akşam dolu yağıyor, bir gün sonra denize giriyorsunuz, ertesi gün don geliyor, bütün bitkiler mahvoluyor.

Hiçbir şekilde istikrar yok.

İki takım almış başını gidiyor, Futbol Federasyonu da durumu idare ediyor. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor.

2 Öyle şeyler yaşıyoruz ki şaşırmamak elde değil… Hani onları yazmaya kalksak bu maçı yazamayız. Galatasaray saman alevi gibi, zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama çok kopuklar.Antalyaspor daha bir takım olarak oynadı. Belli planları var ama güçleri bir yere kadar. Galatasaray'ın yedeklerinden tamamı Antalyaspor'da oynarlar.

Oynarlar da Galatasaray ile Fenerbahçe ne oynuyor?

Tamamen orta oyunu… Al birini vur ötekine, hiçbir ağırlıkları yok.