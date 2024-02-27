İsmail Kartal’dan Galatasaray yorumu: Neler yaşandığını herkes biliyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirdi.

İsmail Kartal açıklamasında; "Biz buraya iddialı gelmiştik. Cengiz ile maçın başında bulduğumuz pozisyonu değerlendirebilseydik farklı olurdu. İstediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. Oyuncularımla içeride de konuştum. Hep beraber ders çıkarmalıyız. Sonuçta kaybettik." dedi.

"İSTENENİ VEREMEDİK"

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Bugün isteneni veremedik. Bundan önceki maçlarda farklıydık. Biz Fenerbahçe'yiz önümüze bakıyoruz. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY MAÇI YORUMU

İsmail Kartal açıklamasında; "Dünkü maçta neler yaşandığını herkes biliyor. Ben bununla alakalı ne söyleyebilirim ki? Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz penaltı kazanıyoruz herkes ayağa kalkıyor. Halbuki verilmeyen penaltılarımız da var aynı maçta." dedi.