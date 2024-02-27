Maç sonunda gergin anlar! Mert Hakan Yandaş taraftarla tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

Ankaragücü'nün gollerini Morutan, Tasos ve Rodrigues attı. Fenerbahçe ZTK'ya veda ederken Ankaragücü yarı finale yükseldi.

Ankaragücü Kupa'da yarın oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçının galibi ile karşılaşacak.

MAÇ SONUNDA GERGİN ANLAR

Maç bittikten sonra ise Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş arasında gerginlik yaşadığı görüldü. Görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın bir hayli gergin olduğu görüldü.