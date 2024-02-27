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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına sitem: Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi eledikleri maç sonrasında; "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettiğimden hiç pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim ama üzgünüm." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 23:34 Güncelleme 27 Şubat 2024, 23:45
Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına sitem: Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

Mücadele sonrasında Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu açıklamasında; "Ligdeki son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. 2-0'dan 3-2'ye kaybedince kötü bir senaryo oldu. Tek ayaklı maçların böyle durumlarda avantaj olabileceğini düşündük. Burada galibiyette en büyük pay oyuncu arkadaşlarım. Kendi sahamızda hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık." dedi.

Ankaragücü teknik direktörü sözlerinin devamında; "Geldiğimizden beri camiayla bütünleştik. Taraftar bana sevgiyi hissettirdi. 19 Mayıs Stadyumu açıldığında inşallah Ankaragücü Avrupa kupalarında oynar." açıklamasında bulundu.

Emre Belözoğlu: Bunun başıma geleceğini düşünmüyordum

EMRE BELÖZOĞLU MAÇ SONUNDA GÖRDÜĞÜ TEPKİ HAKKINDA KONUŞTU

Belözoğlu maç sonunda Fenerbahçe taraftarlarından gördüğü tepki hakkında; "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettiğimden hiç pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim ama üzgünüm. Hayatın gerçekleriyle fazlasıyla yüzleştim. Söyleyebileceğim fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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