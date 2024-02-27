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Galatasaray - Rizespor maçının tarihi değişti!

TFF, Süper Lig'in 29. hafta programının değiştiğini açıkladı. Gelecek hafta sonu derbi maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın, bir sonraki hafta oynayacağı Rizespor maçının tarihi ve saatinde değişikliğe gidildi. İşte detaylar ve değişikliğin nedeni...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 14:51 Güncelleme 27 Şubat 2024, 14:56
Galatasaray - Rizespor maçının tarihi değişti!

Süper Lig'de 27. hafta geride kaldı. Şampiyonluğun iki adayından Galatasaray sahasında Antalyaspor'u mağlup ederken Fenerbahçe Kasımpaşa engelini takılmadan geçti.

Gelecek hafta sonu derbi maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın, bir sonraki hafta oynayacağı Rizespor maçının tarihi ve saatinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan Galatasaray Rizespor maçı, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

29. hafta programı şu şekilde oldu...29. hafta programı şu şekilde oldu...

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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