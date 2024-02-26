Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yarı finale kalmak için mücadele edeceği turda, zorlu maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

İşte o isimler ve maç programı;

Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini elemeleri halinde yarı finalde karşılaşacak.

MAÇLAR 27.28 VE 29 ŞUBAT'TA!



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Son şampiyon Fenerbahçe, salı akşamı Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde zirveden uzak kalan Trabzonspor Başakşehir ile Beşiktaş ise Konyaspor ile çarşamba günü mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarında kapanışı Galatasaray yapacak. Sarı kırmızılılar perşembe akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ligde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kazanan 3-1'lik skorla sarı lacivertliler olmuştu.

YARI FİNALDE DERBİ İHTİMALİ!



Süper Lig'in 4 büyük kulübü, isimlerini yarı dinale yazdırmak için mücadele edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe, rakiplerini elemeleri halinde birbirleriyle karşılaşacak.

Aynı şekilde Galatasaray ve Trabzonspor da adlarını yarı finale yazdırmaları halinde rakip olacaklar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları rövanşlı olacak şekilde çift maç usulüne göre oynanacak.