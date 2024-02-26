GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'dan 3 hakem için flaş hamle!

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası resmi hesabından yapılan paylaşımda TFF'yi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, basın toplantısı düzenleyerek 3 hakem hakkında açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da TFF tepkisi devam ediyor. Mauro Icardi'nin görüntüler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında son dakikada verilen penaltıya isyan eden sarı-kırmızılılarda bu kez Başkan Dursun Özbek, sıkıntılarını dile getirecek.
DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPACAK!
Milliyet'in haberine göre; resmi siteden zehir zemberek bir paylaşım yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraber tüm kurulları istifaya davet eden sarı-kırmızılılarda, Başkan Özbek'in salı günü düzenlenecek basın toplantısında önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.
Dursun Özbek'in, resmi siteden yazılı olarak yapılan açıklamayı bu kez sözlü olarak dile getireceği belirtildi.