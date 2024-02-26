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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den flaş Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Konuk ekipte başkan Sinan Boztepe, zorlu maç öncesi çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Boztepe, "Önemli olan katledilmememiz" dedi. İşte o açıklamalar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 17:05 Güncelleme 26 Şubat 2024, 17:05
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’den flaş Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Konuk ekipte başkan Sinan Boztepe, zorlu maç öncesi çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Boztepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"ICARDI'NİN OLMAMASI BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR"

Bizim için Icardi'nin cezalı olması çok fark etmiyor. Biz çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Allah nasip ederse puan veya puanlarla evimize dönmek istiyoruz. Son haftalarda yaşadığımız talihsizlikler var bunları telafi etmeye çalışıyoruz."


"ÇOK CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

"Biz her maçımıza puan veya puanlar için çıkıyoruz. Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Bugün korkum bu ve çok ciddi istihbaratlar var bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye."

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