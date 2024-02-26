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GALATASARAY HABERLERİ | PFDK Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı! Galatasaray Tahkim'e gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu. Öte yandan Galatasaray'ın Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 12:41 Güncelleme 26 Şubat 2024, 13:25
GALATASARAY HABERLERİ | PFDK Mauro Icardi’nin cezasını açıkladı! Galatasaray Tahkim’e gidiyor

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu.

▶️ Mauro Icardi'nin cezası açıklandı! ⚽

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi'ye bu hareketinden dolayı '1 maç ceza' verildi.

Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında taraftara yönelik yapmış olduğu hareket.Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında taraftara yönelik yapmış olduğu hareket.

ANTALYA MAÇINDA YOK!

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye verilen cezanın ardından Arjantinli yıldızın cezasını hangi maçta çekeceği de belli oldu. Golcü futbolcu bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında...Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında...
Mauro Icardi ilk kez konuştu! "Ankaragücü maçında..."

DERBİDE SAHADA OLACAK

Mauro Icardi'nin bir maç ceza almasının ardından Galatasaray camiası da rahat bir nefes aldı. Gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Arjantinli yıldız sahada olabilecek.

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Galatasaray'dan 3 hakem için flaş hamle!



GALATASARAY TAHKİM'E GİDİYOR
Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

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