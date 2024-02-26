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Galatasaray golü buldu! Kritik ofsayt detayı

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça golle başlayan sarı kırmızılı ekip ardından beraberlik golünü kalesinde gördü.  Ardından sarı kırmızılı ekip baskı kurup gol aradı. İlk yarının son bölümünde ise kenarda gelen ortaya Vinicius kafayı vurdu kaleciden dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlayıp topu ağlara gönderdi. Vinicius için ofsayt bayrağı kalktı. Pozisyon VAR'da incelenip gol kararı çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 21:03 Güncelleme 26 Şubat 2024, 21:03
Galatasaray golü buldu! Kritik ofsayt detayı

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Maça golle başlayan sarı kırmızılı ekip ardından beraberlik golünü kalesinde gördü.

İşte gol anıİşte gol anı

GÖRÜNTÜ BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR

VAR'DA İNCLENİP GOL KARARI ÇIKTI

Ardından sarı kırmızılı ekip baskı kurup gol aradı. İlk yarının son bölümünde ise kenarda gelen ortaya Vinicius kafayı vurdu kaleciden dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlayıp topu ağlara gönderdi. Vinicius için ofsayt bayrağı kalktı. Pozisyon VAR'da incelenip gol kararı çıktı.

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