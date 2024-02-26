GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi ilk kez konuştu! "Ankaragücü maçında..."

Olağanüstü bir toplantı yapılıp, ceza verilmemesi halinde bugün Antalyaspor'a karşı forma giymesinde bir sıkıntı olmayan Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

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"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Sabah'ın haberine göre Icardi'nin konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Ben bir şey yapmadım" derken, "Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.