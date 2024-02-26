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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi ilk kez konuştu! "Ankaragücü maçında..."

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldız, konuya ilişkin ilk kez konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:07 Güncelleme 26 Şubat 2024, 11:23
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında... 1

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmiş, Arjantinli yıldız, kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Galatasarayın Mauro Icardi planı ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Mauro Icardi planı ortaya çıktı! Ceza gelirse...

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında... 2

Olağanüstü bir toplantı yapılıp, ceza verilmemesi halinde bugün Antalyaspor'a karşı forma giymesinde bir sıkıntı olmayan Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi ilk kez konuştu! Ankaragücü maçında... 3

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Sabah'ın haberine göre Icardi'nin konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Ben bir şey yapmadım" derken, "Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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