Panathinaikos ile Kifisia, Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
PANATHINAIKOS 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmada Panathinaikos 37. dakikada Palacios'un golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Panathinaikos üstünlüğüyle biterken 64. dakikada Schenkeveld'in kırmızı kart görmesiyle Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 10 kişi kaldı.
KIRMIZI KARTTAN 4 DAKİKA SONRA EŞİTLİK GELDİ
Kırmızı karttan sadece 4 dakika sonra sahneye çıkan Milicevic skora eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
LİDERİN 3 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER
Bu sonuçla puanını 52 yapan Fatih Terim'in öğrencileri, ligde normal sürenin bitimine 2 hafta kala lider AEK'nın 3 puan gerisinde yer alıyor. Yunanistan Ligi'nde ilk 6 takım şampiyonluk için play-off oyunuyor.