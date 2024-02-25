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Fatih Terim'e büyük şok: Panathinaikos ağır yaralı

Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Panathinaikos, sahasında Kifisia ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 52 yapan Fatih Terim'in öğrencileri, ligde normal sürenin bitimine 2 hafta kala lider AEK'nın 3 puan gerisinde yer alıyor. Yunanistan Ligi'nde ilk 6 takım şampiyonluk için play-off oyunuyor.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 23:56 Güncelleme 25 Şubat 2024, 23:56
Fatih Terim’e büyük şok: Panathinaikos ağır yaralı

Panathinaikos ile Kifisia, Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

PANATHINAIKOS 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada Panathinaikos 37. dakikada Palacios'un golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Panathinaikos üstünlüğüyle biterken 64. dakikada Schenkeveld'in kırmızı kart görmesiyle Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 10 kişi kaldı.

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KIRMIZI KARTTAN 4 DAKİKA SONRA EŞİTLİK GELDİ

Kırmızı karttan sadece 4 dakika sonra sahneye çıkan Milicevic skora eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

LİDERİN 3 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Bu sonuçla puanını 52 yapan Fatih Terim'in öğrencileri, ligde normal sürenin bitimine 2 hafta kala lider AEK'nın 3 puan gerisinde yer alıyor. Yunanistan Ligi'nde ilk 6 takım şampiyonluk için play-off oyunuyor.

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