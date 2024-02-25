Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Sivasspor 4-1 kazandı.
MANAJ GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Maça hızlı başlayan konuk Pendikspor 16'da Gökcan Kaya ile öne geçti. Ev sahibi ekip Queensy Menig'nin 26. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı beraberlikle kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan Sivasspor 59'da Caner Osmanpaşa, 69'da Rey Manaj ve 90. dakikada Fode Koita'nın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
3'LÜK İDDİASI SÜRDÜ!
Maçın ardından puanını 37 yapan Sivasspor 6. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 26 puanla düşme hattında yer aldı.