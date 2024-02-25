SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sivasspor Pendikspor'u farklı geçti!

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bülent Uygun yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Sivasspor, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Pendikspor'u ağırladı. Yiğido sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3'lük iddiasını sürdürdü. İşte maçta yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:59 Güncelleme 25 Şubat 2024, 15:59
Sivasspor Pendikspor’u farklı geçti!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Sivasspor 4-1 kazandı.

Sivasspor'un golcüsü Manaj, son 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.Sivasspor'un golcüsü Manaj, son 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

MANAJ GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Maça hızlı başlayan konuk Pendikspor 16'da Gökcan Kaya ile öne geçti. Ev sahibi ekip Queensy Menig'nin 26. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı beraberlikle kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Sivasspor 59'da Caner Osmanpaşa, 69'da Rey Manaj ve 90. dakikada Fode Koita'nın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğludan istifa sözleri!Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğludan istifa sözleri!
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan istifa sözleri!

3'LÜK İDDİASI SÜRDÜ!

Maçın ardından puanını 37 yapan Sivasspor 6. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 26 puanla düşme hattında yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
SON DAKİKA