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Galatasaray TFF'yi istifaya davet etti

Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sarı lacivertlilerin kazandığı penaltı sonrası hakeme tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, X hesabından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.Galatasaray daha sonra yaptığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 23:56 Güncelleme 24 Şubat 2024, 23:56
Galatasaray TFF’yi istifaya davet etti

Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sarı lacivertlilerin kazandığı penaltı sonrası hakeme tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, X hesabından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.

Galatasaray daha sonra yaptığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMA

Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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