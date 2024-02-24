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Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki maç sonu açıklamalarda bulundu. Baki, Galatasaray'ın maç sonu paylaşımına cevap verirken, 2 penaltı pozisyonunun hakemler tarafından çalınmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 23:08 Güncelleme 24 Şubat 2024, 23:08
Selahattin Baki’den Galatasaray’a yanıt

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin yönetici Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

SELAHATTİN BAKİ: 2 PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "2 tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kez daha hakemler tarafından verilmemiştir. Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına insanlar dikkatli baksın. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniye içinde çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı." dedi.

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"BUNU KABUL ETMİYORUZ"

Icardi'nin PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Baki, "İlk başta sevk edilmedi. Daha sonra zoraki bir şekilde, tarihe geçecek bir rezillikle tedbirsiz olarak verildi. Burada ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma zihniyetinin olduğunu tahmin ediyorum. 'Nasıl olsa PFDK'ye sevk ettik, en alttan bir ceza verelim, 1 maça indirelim, durumu kurtaralım'ı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde. Daha önce ciddi ve hatrı sayılı cezalar oldu benzer pozisyonlarda. Söz konusu Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşi federasyonunun beyni ve kalbi çelişiyor." dedi.

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GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA CEVAP

Galatasaray'ın, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımına da cevap veren Baki, "Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik." ifadelerini kullandı.

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