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Ghezzal'dan Beşiktaş'a ret!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, opsiyonun devreye girmemesi için kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra opsiyon maddesi sözleşmeden kaldırılırken, Kartal'ın yıldız futbolcuya yeni bir sözleşme teklifi ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:15 Güncelleme 25 Şubat 2024, 15:15
Ghezzal’dan Beşiktaş’a ret!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, opsiyonun devreye girmemesi için kadro dışı bırakılmıştı.

Daha sonra opsiyon maddesi sözleşmeden kaldırılırken, Kartal'ın yıldız futbolcuya yeni bir sözleşme teklifi ettiği öğrenildi.

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GELECEĞİ SORU İŞARETİ!

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sözleşme gerçeklerini Futbol Plus ekranlarında Fatih Doğan açıkladı. Konyaspor karşılaşmasında taraftarın tepkisine uğrayan Rachid Ghezzal'ın sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar Cezayirli oyuncunun Beşiktaş'taki geleceğinin soru işareti olmasına yol açtı.

Kadro dışı kalmalarının ardından affedilen Aboubakar ve Ghezzal, Konyaspor maçında taraftarın tepkisiyle karşılaştı.Kadro dışı kalmalarının ardından affedilen Aboubakar ve Ghezzal, Konyaspor maçında taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Doğan'ın aktardıklarına göre, Beşiktaş yönetimi Ghezzal'ın sözleşmesindeki opsiyon şartını kaldırarak, performans odaklı bir sözleşme yapmayı teklif ederken, Rachid Ghezzal'ın buna sıcak bakmadığı ve anlaşma yönünde ilerleme kaydedilemediği bildirildi.

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