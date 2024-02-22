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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan ezeli rakibe gidiyor!

Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi olan Salih Uçan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun o takım ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. Oyuncunun yeni takımı ise büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:37 Güncelleme 22 Şubat 2024, 15:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan ezeli rakibe gidiyor! 1

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan ezeli rakibe gidiyor! 2

İtalyan basınında çıkan haberde Salih Uçan'ın bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını, hatta tecrübeli oyuncunun Lazio kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Salih Uçan, 2014-15 sezonlarında Serie A'da kiralık olarak Roma forması terletmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan ezeli rakibe gidiyor! 3

İtalyan devi, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Salih 2018'de de yarım sezon Empoli'de oynadı.

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