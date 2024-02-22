BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Uçan ezeli rakibe gidiyor!

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınında çıkan haberde Salih Uçan'ın bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını, hatta tecrübeli oyuncunun Lazio kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Salih Uçan, 2014-15 sezonlarında Serie A'da kiralık olarak Roma forması terletmişti.
İtalyan devi, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Salih 2018'de de yarım sezon Empoli'de oynadı.