SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor yenişemedi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Alanyaspor'la son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük, 33. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. İşte detaylar..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 18:34 Güncelleme 25 Şubat 2024, 18:34
Fatih Karagümrük ile Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İki takımda 1 puana razı olduİki takımda 1 puana razı oldu

KARAGÜMRÜK, İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 24. dakikada Valentin Eysseric ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole uzatma dakikalarında penaltıdan Ahmed Hassan ile cevap verdi.

Fatih Karagümrük, 33. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

Sivasspor Pendiksporu farklı geçti!Sivasspor Pendiksporu farklı geçti!
Sivasspor Pendikspor'u farklı geçti!

ALANYASPOR, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 29, Alanyaspor 30 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Beşiktaş’ın İstanbulspor maçı 11’i belli oldu
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
Trabzonspor seriye bağladı!
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA