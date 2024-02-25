Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile Fatih Tekke'nin takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İki takımda 1 puana razı oldu

KARAGÜMRÜK, İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 24. dakikada Valentin Eysseric ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole uzatma dakikalarında penaltıdan Ahmed Hassan ile cevap verdi.

Fatih Karagümrük, 33. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

ALANYASPOR, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 29, Alanyaspor 30 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.