PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fernando Santos'tan derbi yanıtı: Önce Konyaspor maçını düşüneceğiz

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, İstanbulspor galibiyeti sonrasında; "Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey bu. Orta seviye takımlar hep topun peşinden koşar. Çalışarak oyunu kontrol etme ve ritmi kontrol etme konularını geliştireceğiz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 22:39 Güncelleme 25 Şubat 2024, 22:39
Fernando Santos’tan derbi yanıtı: Önce Konyaspor maçını düşüneceğiz

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos İstanbulspor maçı sonrası konuştuFernando Santos İstanbulspor maçı sonrası konuştu

''DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR''

Santos açıklamasında; "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yine de bahsetmemiz gereken şeyler var. Rakibimiz kontra atak oynayan bir takım. Onlara çok fazla kontra atak şansı verdik. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Çok top kaptırıyoruz. Topa daha fazla hakim olmamız gerekiyor. İyiye giden şeyler var tabii ki ama çalışacağız. Rakip gol bulsaydı belki işler sıkıntıya girebilirdi." sözlerini sarfetti.

Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey bu. Orta seviye takımlar hep topun peşinden koşar. Çalışarak oyunu kontrol etme ve ritmi kontrol etme konularını geliştireceğiz. Maçın bazı anlarında bu konularda sıkıntı yaşadık. Bazen idmandaki şeyler sahaya yansımıyor." ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçardan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklamasıFeyyaz Uçardan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması
Feyyaz Uçar'dan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması

SANTOS'TAN GALATASARAY YANITI: "ŞU AN SADECE KUPA MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Santos derbi ve cezalı oyuncular hakkındaki soruya ise; "Sadece Konyaspor ile kupa maçımızı düşünüyoruz şu an. Derbi kısmını Konyaspor maçından sonra konuşuruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bayburt’un Kurtuluşunun 106. yılı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj: Sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kartal seriye bağladı! Siyah beyazlı ekip İstanbulspor’u mağlup etti
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi
Trabzonspor seriye bağladı!
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
SON DAKİKA