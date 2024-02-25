Fernando Santos’tan derbi yanıtı: Önce Konyaspor maçını düşüneceğiz

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos İstanbulspor maçı sonrası konuştu

''DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR''

Santos açıklamasında; "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yine de bahsetmemiz gereken şeyler var. Rakibimiz kontra atak oynayan bir takım. Onlara çok fazla kontra atak şansı verdik. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Çok top kaptırıyoruz. Topa daha fazla hakim olmamız gerekiyor. İyiye giden şeyler var tabii ki ama çalışacağız. Rakip gol bulsaydı belki işler sıkıntıya girebilirdi." sözlerini sarfetti.

Portekizli teknik adam sözlerinin devamında; "Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey bu. Orta seviye takımlar hep topun peşinden koşar. Çalışarak oyunu kontrol etme ve ritmi kontrol etme konularını geliştireceğiz. Maçın bazı anlarında bu konularda sıkıntı yaşadık. Bazen idmandaki şeyler sahaya yansımıyor." ifadelerini kullandı.

SANTOS'TAN GALATASARAY YANITI: "ŞU AN SADECE KUPA MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Santos derbi ve cezalı oyuncular hakkındaki soruya ise; "Sadece Konyaspor ile kupa maçımızı düşünüyoruz şu an. Derbi kısmını Konyaspor maçından sonra konuşuruz." dedi.