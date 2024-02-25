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Feyyaz Uçar'dan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, İstanbulspor galibiyeti sonrası geleceği merak edilen Salih Uçan ve Cenk Tosun için konuştu. Uçar açıklamasında; "Hem Salih Uçan'la hem Cenk Tosun'la Galatasaray maçından sonra oturacağız. Görüşmeleri sıklaştıracağız." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 22:01 Güncelleme 25 Şubat 2024, 22:09
Feyyaz Uçar’dan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş yöneticisi açıklamasında; "Rebic özel bir oyuncu. Tamamen hocanın tasarrufu oynatmak. İlerleyen maçlarda süre alacağını düşünüyorum. Camialar için derbi maçları çok önemli. Bizim önce daha önemli bir maçımız var. Kupadaki maç ilk önemli olan o. En az Galatasaray maçı kadar önem veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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Feyyaz Uçar yeni sözleşme görüşmeleri hakkında; "Hem Salih Uçan'la hem Cenk Tosun'la Galatasaray maçından sonra oturacağız. Görüşmeleri sıklaştıracağız. Salih'in iyileşip tekrar forma alması, Al-Musrati de var umarım Gedson'un yokluğunu çok hissetmeyiz." dedi.

Uçar açıklamasında; "Muçi'nin gol atması özgüven açısından daha önemliydi. Çok daha fazla yeteneklerini sergileyecektir bundan sonra. Semih bana göre mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takımda santrfor mevkisinde kaç oyuncu var. Mutlaka gitmesini bekliyoruz milli takıma. Seyrettiğim Semih, gerekirse kanat gerekirse forvet oynar. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarfetti.

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