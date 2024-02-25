SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

12 Dev Adam son nefeste kazandı! Başkan Erdoğn da maçı izledi

FIBA EuroBasket Elemelerinde B Grubu ikinci maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, evinde İzlanda’yı ağırladı. Mücadeleyi 12 Dev Adam 76-75 kazandı. İşte detaylar....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 17:58 Güncelleme 25 Şubat 2024, 18:50
12 Dev Adam son nefeste kazandı! Başkan Erdoğn da maçı izledi

Eurobasket 2025 Elemeleri'nde A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaştı.

İlk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlanırken A Milli Takım devreyi 35-30 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 54-47'lik skorla üstün tamamlayan milli takım son çeyreğe önde girdi.

Yakın geçen dördüncü çeyreğin son saniyelerine önde giren milli takım, bitime 4 saniye kala 75-74 geriye düştü. Son topta Tarık Biberovic, isabeti buldu ve milli takıma galibiyeti getirdi.

A Milli Takım bu sonuçla elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye ilk maçta deplasmanda İtalya'ya mağlup olmuştu.

Sertaç Şanlı 20 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken A Milli Takım'ın en skorer ismi oldı. Milli takımda Ercan Osmani 14, Tarık Biberovic 11 ve Şehmus Hazer 8 sayıyla oynadı.

12 Dev Adam grupta ilk galibiyetini aldı12 Dev Adam grupta ilk galibiyetini aldı

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Periyot: Türkiye 16-16 İzlanda

2. Periyot: Türkiye 35-30 İzlanda

3. Periyot: Türkiye 54-47 İzlanda

4. Periyot: Türkiye 76-75 İzlanda

Başkan Erdoğan maçı heyecanla takip ettiBaşkan Erdoğan maçı heyecanla takip etti

BAŞKAN ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan mücadeleyi takip etti.

ASpor CANLI YAYIN
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
İstanbulspor-Beşiktaş | CANLI
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Trabzonspor seriye bağladı!
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
SON DAKİKA