Eurobasket 2025 Elemeleri'nde A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaştı.

İlk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlanırken A Milli Takım devreyi 35-30 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 54-47'lik skorla üstün tamamlayan milli takım son çeyreğe önde girdi.

Yakın geçen dördüncü çeyreğin son saniyelerine önde giren milli takım, bitime 4 saniye kala 75-74 geriye düştü. Son topta Tarık Biberovic, isabeti buldu ve milli takıma galibiyeti getirdi.

A Milli Takım bu sonuçla elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye ilk maçta deplasmanda İtalya'ya mağlup olmuştu.

Sertaç Şanlı 20 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken A Milli Takım'ın en skorer ismi oldı. Milli takımda Ercan Osmani 14, Tarık Biberovic 11 ve Şehmus Hazer 8 sayıyla oynadı.

12 Dev Adam grupta ilk galibiyetini aldı

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Periyot: Türkiye 16-16 İzlanda

2. Periyot: Türkiye 35-30 İzlanda

3. Periyot: Türkiye 54-47 İzlanda

4. Periyot: Türkiye 76-75 İzlanda

Başkan Erdoğan maçı heyecanla takip etti

BAŞKAN ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan mücadeleyi takip etti.

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