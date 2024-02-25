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Arda Güler'e büyük şok! Oyuna girmesini o isim engelledi

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında konuk ettiği Sevilla'yı Luka Modric'in golüyle 1-0 mağlup etti. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golü 82. dakikada Luka Modric attı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu gol öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'i sahaya sürmeyi planlarken, Hırvat yıldızın golünün ardından değişiklikten vazgeçti. Arda, kalan bölümde de forma şansı bulamadı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 01:20 Güncelleme 26 Şubat 2024, 01:20
Arda Güler’e büyük şok! Oyuna girmesini o isim engelledi

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'daki mücadeleyi 1-0 ev sahibi takım kazandı.

Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golü 82. dakikada Luka Modric attı.

Arda Güler oyuna girmek için uzun süre ısındıArda Güler oyuna girmek için uzun süre ısındı

Görünü S Sport'tan alınmıştır

ARDA GÜLER KENARA KADAR GELDİ ANCAK OYUNA GİRMEDİ

Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu gol öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'i sahaya sürmeyi planlarken, Hırvat yıldızın golünün ardından değişiklikten vazgeçti. Arda, kalan bölümde de forma şansı bulamadı.

La Liga'da lider durumda bulunan eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 65 yaptı.

4 maç sonra kaybeden Sevilla ise 24 puan kaldı.

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