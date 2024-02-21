Fatih Terim tarih yazmaya devam ediyor! Panathinaikos PAOK’u penaltılarla eleyerek finale yükseldi

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Panathinaikos, PAOK'u konuk etti. Turun ilk maçında Selanik'te rakibini 1-0 mağlup eden Panathinaikos tur biletini seri penaltılarda aldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip PAOK, 72. dakikada Zivkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 90 dakika PAOK'un tek farklı üstünlüğüyle bitince maç uzatmalara gitti.

105+1. dakikada Kedziora'nın golüyle üstünlüğünü 2-0'a getiren PAOK deplasmanda avantajlı konuma geçti.

120+9. dakikada Panathinaikos eski Fenerbahçeli Arao'nun asistinde Limnios ile golü buldu ve farkı bire indirdi. Mücadele 2-1 bitti ve seri penaltı atışlarına gidildi.

Seri penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos adını finale yazdırdı. Kupanın diğer finalisti Aris - Panaitolikos eşleşmesinin kazananı olacak. Aris'in deplasmanda 1-0 kazandığı turun rövanşı, 6 Mart'ta Selanik'te oynanacak.

Fatih Terim yurt dışı kariyerinde ikinci kez ulusal kupada finale çıktı

TERİM'İN YURT DIŞINDA İKİNCİ FİNAL BİLETİ

Fatih Terim yurt dışı kariyerinde ikinci kez ulusal kupada final başarısı gösterdi. 2000-01 sezonunda Fiorentina'da görev yapan Terim, Mor Menekşeler'i İtalya Kupası'nda finale taşımış ancak takımdan ayrıldığı için final oynayamamıştı.

Terim'in ayrılığı sonrası çift ayaklı finale Roberto Mancini yönetiminde çıkan Fiorentina, Parma'yı geçerek İtalya Kupası'nın sahibi olmuştu.

RAHMAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

PAOK'un Ganalı futbolcusu Abdul Rahman Baba 116. dakikada rakibiyle çarpıştığı bir pozisyon sonrası başından darbe alarak yere düştü ve hareketsiz kaldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu bilinci açık bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 dakika duraklayan oyun, Rahman Baba'nın sahadan ayrılması sonrası kaldığı yerden devam etti.