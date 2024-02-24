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Kay'seri'ye bağladı! 2-0'dan döndüler

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın gelişiyle çıkışa geçen Kayserispor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle çevirmeyi başardı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 24 Şubat 2024, 15:38
Kay’seri’ye bağladı! 2-0’dan döndüler

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Kayserispor 3-2 kazandı.

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Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Ankaragücü ilk yarının uzatma dakikalarında Christian Bassogog ve Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda etkili olan ev sahibi 53. dakikada Duckens Nazon, 62. dakikada Julian Jeanvier ve 90. dakikada Carlos Mane kaydetti.
Kayserispor puanını 35 yaptı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

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Kayserispor 28. haftada Rizespor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise taraftarı önünde İstanbulspor'u ağırlayacak.

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