Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Kayserispor 3-2 kazandı.

Ankaragücü 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı



Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Ankaragücü ilk yarının uzatma dakikalarında Christian Bassogog ve Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda etkili olan ev sahibi 53. dakikada Duckens Nazon, 62. dakikada Julian Jeanvier ve 90. dakikada Carlos Mane kaydetti.

Kayserispor puanını 35 yaptı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir'i de aynı skorla mağlup etmişti



Kayserispor 28. haftada Rizespor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise taraftarı önünde İstanbulspor'u ağırlayacak.