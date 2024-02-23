Dusan Tadic’ten Galatasaray itirafı: Şampiyonluk kolay olmayacak

Fenerbabhçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli takımın değişmez isimlerinden biri olan deneyimli yıldız Dusan Tadic, Türkiye'de çok mutlu olduğunu kaydederken Fenerbahçeli taraftarların tutkusundan şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Tadic çarpıcı açıklamalarda bulundu

"FENERBAHÇE'YE GELMEMİN SEBEPLERİNDEN BİRİ DE BU"

Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahseden Tadic, "Bu fanatizmin tarifi imkansız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelmemin sebeplerinden biri de bu. Kulübü koşulsuz seven, her maçta her şeyini veren bir taraftar ordusu. Yabancılar kendi gözleriyle görene kadar inanamazlar. Öte yandan yine söylüyorum, böyle bir kulüpte oynamak hiç de kolay değil çünkü çok büyük bir baskı var. Bugün en iyisi olurken ve yarın en kötüsü olabiliyorsun. Bu kadar baskı beni rahatsız etmiyor genel olarak Sırbistan'da da aynı baskı var o yüzden çabuk alıştım." dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan tecrübeli yıldız, "Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmadı, kulüp tarihinde böyle bir şey olmadı. Taraftarlar bu unvanı o kadar büyük bir heyecanla bekliyor ki. Pek çok büyük isim, iyi oyuncular geldi, bundan çok memnunlar ama aynı zamanda şampiyonluk şeklinde de iz bırakmak istiyorlar. Kolay olmayacak, Galatasaray da çok güçlü, bizden iki puan öndeler ama biz kendimize inanıyoruz. Taraftarlar tutkumuzu ve enerjimizi fark etti ve inanılmaz bir destek sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BALKANLARDAKİ FUTBOLCULAR ONLARIN ZİHNİYETİNİ ÇOK İYİ ANLIYORLAR"

Takımın oyuncu yapısına ilişkin konuşan Dusan Tadic, "Son yıllarda kulüpte çok fazla Balkanlardan oyuncu yoktu, yönetimden insanlarla konuştuğumda böyle olmasından dolayı üzgün olduklarını söylediler çünkü Balkanlardaki futbolcular onların zihniyetini çok iyi anlıyorlar. Benzerler... Bunun kendi hatalarından biri olduğunu, bu yüzden şimdi düzelttiklerini söylediler." dedi.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR TATMİN OLAMAZ"

Türkiye'de mutlu olduğunu kaydeden Tadic, "Burada deneyimlemek istediğim şeyi elde ettim. Bu fanatizm, insanlar, hayranlar, hepsini burada buldum. 'Sadece' o uzun zamandır beklenen başlık. Kariyeri uzatır, futbola ekstra tutku kazandırır. Futbolu halk için, taraftar için oynuyoruz, onları mutlu etmek istiyoruz. Bundan daha büyük bir tatmin olamaz; taraftarların sizi görmesi, size sarılması, onlara yaşattığınız mutluluktan dolayı ağlaması... Her galibiyetten veya yenilgiden sonra insanların futbola ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz. Fiziksel olarak mükemmel olmazsam istediğim seviyede futbol oynayamam. Bu yaşta fiziksel uygunluk özellikle önemlidir. Ayrıca her zaman kendimle barışık olmak isterim." açıklamasını yaptı.

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